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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

Beşiktaş, Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya vardı. İşte oyuncunun satın alma opsiyonu ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 10:31
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

Ara transfer dönemini sessiz geçiren takımlardan Beşiktaş'ta gündeme Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Florian Neuhaus gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

27 yaşındaki Alman futbolcu ile ilgili müjdeyi BILD gazetesi duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

'Gladbach, Neuhaus'u Beşiktaş'a gönderdi!' başlığı ile servis edilen haberde siyah beyazlıların transferde mutlu sona ulaştığı açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

Belirtilene göre Beşiktaş, merkez orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak üzere taraflarla anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

Alman sağ ayak için satın alma opsiyonu 2.9 milyon euro olarak belirlendi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu

Neuhaus, Gladbach adına toplamda 210 resmi maçta oynadı ve 26 gol/29 asist verdi.

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