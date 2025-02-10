TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Florian Neuhaus için anlaşmaya vardı! İşte satın alma opsiyonu
Beşiktaş, Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya vardı. İşte oyuncunun satın alma opsiyonu ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Belirtilene göre Beşiktaş, merkez orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak üzere taraflarla anlaşma sağladı.
Alman sağ ayak için satın alma opsiyonu 2.9 milyon euro olarak belirlendi.
Neuhaus, Gladbach adına toplamda 210 resmi maçta oynadı ve 26 gol/29 asist verdi.
DİĞER