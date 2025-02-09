  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Planımız tuttu

Planımız tuttu

Soğuk havada taraftarımızın desteği ile oyunu domine ettiklerini söyleyen Norveçli teknik adam “Sonuçtan ve oyundan memnunum. Trabzonspor maçına iyi hazırlanacağız” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Planımız tuttu

Deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaktı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçına da değinen 51 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi hazırlanmamız lazım. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız" diye görüş belirtti.

REKLAM
Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı?
DİĞER
Kim der ki 46 yaşında! Mine Tugay'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Doğal karışımda saklı! Her sabah tüketiyor...
İmamoğlu'nun "Ali Cengiz" oyunları! Sarıyer'deki villaları mal beyanından kaçırdı arsalara çöktü: İBB kasasından 156 milyon TL çıktı
Yeni transferler sahne alıyor! İşte Buruk'un 11'i
F.Bahçe'ye bir stoper transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 01:05
Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı? Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı? 01:05
Solskjaer'den genç oyunculara destek! Solskjaer'den genç oyunculara destek! 01:05
Beşiktaş Sivas'ta 3 puan hasretini dindirdi! Beşiktaş Sivas'ta 3 puan hasretini dindirdi! 01:05
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:05
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'nin Alanya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Alanya kafilesi açıklandı! 01:05
Gol düellosu Kayseri'nin! Gol düellosu Kayseri'nin! 01:05
G.Saray'da flaş gelişme! 14 milyon euro... G.Saray'da flaş gelişme! 14 milyon euro... 01:05
F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! 01:05
Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! 01:05
Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! 01:04