Planımız tuttu

Deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaktı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçına da değinen 51 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi hazırlanmamız lazım. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız" diye görüş belirtti.