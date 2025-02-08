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Haberler Beşiktaş Sven imzaya geliyor

Sven imzaya geliyor

Beşıktaş'ın, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Alman scout şefi Sven Mislintat ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Mislintat, daha önce Arsenal, Stuttgart ve Ajax'ta da görev yaptı. Mislintat'ın sözleşme imzaladıktan sonra, Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e gözlemlediği futbolcular hakkında rapor vereceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Sven imzaya geliyor
Beşıktaş'ın, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Alman scout şefi Sven Mislintat ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Mislintat, daha önce Arsenal, Stuttgart ve Ajax'ta da görev yaptı. Mislintat'ın sözleşme imzaladıktan sonra, Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e gözlemlediği futbolcular hakkında rapor vereceği ifade edildi.
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