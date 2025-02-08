BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mustafa Hekimoğlu: Hocamız bize destek çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah beyazlıların genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu: "Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederiz. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim. Takım havası çok iyi. Tüm maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hava soğuktu, o biraz zorladı. Ama oyuna girince alıştık. Güzel geçti, tüm takımı kutluyorum." dedi.