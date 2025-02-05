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Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Kırklarelispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 08:42
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Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BİR YARALI DÖŞ!

Ne diyordu Rahmetli ozan; Mahsuni Şerifim Çıksam Dağlara…Rast gelsem de avcı vurmuş Marala… Doldur tüfeğini beni yarala…Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı… Milyonlarca Beşiktaşlı tam bu durumdalar… Bir yaralı döşleri var bir de Ziraat Türkiye Kupası umutları… Tıpkı geçen sezon olduğu gibi…

Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi

Lig gitti, Avrupa bitti ama öte yandan bir ZTK aynı anda iki kupayla sezonu kapatmak anlamına da gelebilir. Yine tıpkı geçen sezon olduğu gibi… O nedenle Kupa'ya sımsıkı sarılmış durumda Beşiktaş... Dün rakip 2.lig'ten olunca biraz motivasyon sorunu yaşadılar, havanın soğukluğu da nefesleri kesti besbelli. Hal böyle olunca ortaya çok iyi futbol çıkmadı ve gol de gecikti. Dahası gole kadar fazla pozisyon da olmadı ve tribündekiler iki kere dondular…

Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi

Neyse ki 64'te Muçi doğru zamanda, doğru vuruşu yaptı ve perdeyi açtı. Ardından Joao Mario galibiyeti perçinledi. Beşiktaş ve Kırklarelispor (Hemşehrim) arasında ciddi bir hedef ve güç farkı olduğu için teknik analize gerek yok. Konuk takım elinden geleni yaptı ve gücü oranında mücadele etti, futbolu çirkinleştirmedi.

Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş alternatif oyuncularını, genç golcülerini birlikte kullanma şansı buldu. Mustafa iki kez iyi top götürdü ama sonunu getiremedi, Semih'in de birkaç denemesi oldu. Joao Mario yavaş yavaş toparlıyor gibi. Daha önce futbolu unutmuştu da yeni yeni mi hatırlıyor bilemedim. Dün de iyi oynadı.

Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi

Muçi şahsen benim çok şey beklediğim bir yıldız adayı ama henüz beklentileri karşılamaktan çok uzak. Semih ve Mustafa Hekimoğlu oynadıkları maçları tekrar tekrar izlemeli ve yaptıkları pozisyon hatalarını görmeliler. Gelişmeye ihtiyaçları var ama yaşları genç yani başarabilirler.

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