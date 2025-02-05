Spor yazarları Beşiktaş - Kırklarelispor maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Kırklarelispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş alternatif oyuncularını, genç golcülerini birlikte kullanma şansı buldu. Mustafa iki kez iyi top götürdü ama sonunu getiremedi, Semih'in de birkaç denemesi oldu. Joao Mario yavaş yavaş toparlıyor gibi. Daha önce futbolu unutmuştu da yeni yeni mi hatırlıyor bilemedim. Dün de iyi oynadı.
Muçi şahsen benim çok şey beklediğim bir yıldız adayı ama henüz beklentileri karşılamaktan çok uzak. Semih ve Mustafa Hekimoğlu oynadıkları maçları tekrar tekrar izlemeli ve yaptıkları pozisyon hatalarını görmeliler. Gelişmeye ihtiyaçları var ama yaşları genç yani başarabilirler.
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