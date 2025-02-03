TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e flaş teklif!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekizli oyuncu için yapılan o flaş teklif gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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ZENIT ÖNCEDEN DE TEKLİF YAPMIŞTI
Rus ekibi Zenit yaz aylarında 17 milyon Euro Gedson ve 7 milyon Euro da Zaynutdinov için paket teklif yapmış ancak bu girişim somut bir adıma ulaşmamıştı.
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