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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e flaş teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e flaş teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekizli oyuncu için yapılan o flaş teklif gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:41
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e flaş teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Gedson Fernandes'e talip çıktı. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı ile Zenit'in yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e flaş teklif!

Sabah'ın haberine göre Rus ekibinin 15 milyon Euro'luk bir öneriyle geldiği, siyah-beyazlıların üç orta sahası ile yollarını ayırdığı için bu teklife sıcak bakmadığı ancak rakamın istedikleri seviyeye gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e flaş teklif!

Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir öneriye "Evet" demesi beklenmiyor.

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