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Haberler Beşiktaş OLE’DEN NESTER

OLE’DEN NESTER

Lig’e havlu atan Beşiktaş, Twente’ye yenilerek Avrupa defterini de kapattı. Oynanan tutkusuz futbol Norveçli hocayı bir hayli sinirlendirdi. Solskjaer bu durumu BAY haftasında masaya yatıracak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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OLE’DEN NESTER

Kendi saha ve seyircisi önünde A. Bilbao'ya karşı tutkulu ve doğru oyunu örnek gösteren Ola Gunnar Soslkjaer, Antalya ve Twente deplasmanlarında oynanan duygusuz ve yanlış futbolun kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığını tekrar dile getirdi. Norveçli çalıştırıcı verilen arada bu konu ile yakından ilgilenecek. Futbolcularla bire bir konuşarak yapmak istediklerini tek tek anlatacak. Viking, takımdan sezonu kupa ile kapatmak için son kalan hedefe odaklanmalarını isteyecek. Elindeki kadronun da verilen taktik ve görevleri iyi bir şekilde yerine getirebileceğini söyleyen Solskjaer, son iki maçta bunu yapamadıklarının tek sebebi olarak özgüven eksikliğini işaret etti. Twente karşılaşmasında hızlı ve uzun pası doğru yerlere atamadıklarını, fantastik paslar tercih edilerek fazla top kaybı yaptıklarını belirtti. Savunmadan çıkarken yapılan hatalı pasların üstünü çizerek, yan top zafiyetlerinin devam ettiğini vurguladı. Bir planlarının olduğunu hatırlattı.

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