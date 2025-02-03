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Haberler Beşiktaş Dahl Benfica yolunda

Dahl Benfica yolunda

Beşıktaş, Benfica ile girdiği yarışı kazanamadı. A Bola'da yer alan habere göre; Benfica ve Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl için Roma'ya aynı teklifi sundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Dahl Benfica yolunda

Beşıktaş, Benfica ile girdiği yarışı kazanamadı. A Bola'da yer alan habere göre; Benfica ve Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl için Roma'ya aynı teklifi sundu. Son kararı ise İsveçli oyuncu verdi ve tercihini Benfica'dan yana kullandı. Benfica'nın Dahl'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı kaydedildi. Ayrıca, transfer için Benfica scout ekibinin yoğun tavsiyesinin de etkili olduğunun altı çizildi. Roma, Dahl'i 2024 yazında 4.3 milyon euro bonservis karşılığı Djurgarden'den transfer etmişti. Dahl, Roma formasıyla 5 karşılaşmada forma giydi.

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