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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin yeni takımı belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin yeni takımı belli oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Al-Musrati'nin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:40
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta 28 yaşındaki orta saha Al Musrati ile yollar ayrıldı.

Sabah'ın haberine göre, Fransa Ligi takımlarından Monaco, Al Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

Monaco'ya transfer olan Al Musrati için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeneceği ve sözleşmede 11 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 11 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ!

Libyalı oyuncu, 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

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