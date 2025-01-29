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Haberler Beşiktaş Cengiz rafa kaldırıldı

Cengiz rafa kaldırıldı

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder'de mutlu sona çok yaklaşmıştı. F.Bahçe ile 1.5 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Serdal Adalı yönetimi, oyuncu ile aradığı orta yolu bulamadı. Mali şartlarda anlaşma bir türlü sağlanamazken, siyah-beyazlı taraftarların bu transfere karşı çıkmasının da önemli bir etken olduğu ortaya çıktı. F.Bahçe'devn senelik 3.7 milyon Euro kazanan Cengiz'e bu ücreti ödemek istemeyen yönetim indirim talep etmiş ancak karşılık bulamamıştı. Bu yüzden de Cengiz Ünder transferi tamamen rafa kaldırıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Cengiz rafa kaldırıldı
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder'de mutlu sona çok yaklaşmıştı. F.Bahçe ile 1.5 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Serdal Adalı yönetimi, oyuncu ile aradığı orta yolu bulamadı. Mali şartlarda anlaşma bir türlü sağlanamazken, siyah-beyazlı taraftarların bu transfere karşı çıkmasının da önemli bir etken olduğu ortaya çıktı. F.Bahçe'devn senelik 3.7 milyon Euro kazanan Cengiz'e bu ücreti ödemek istemeyen yönetim indirim talep etmiş ancak karşılık bulamamıştı. Bu yüzden de Cengiz Ünder transferi tamamen rafa kaldırıldı.
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