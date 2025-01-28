Beşiktaş'ta Jean Onana ayrılığı! Ünlü gazeteci duyurdu

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Jean Onana'nın yeni adresini duyurdu. Haberde 25 yaşındaki ön liberonun İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sene sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

İtalyan ekibinin birkaç saat sonra Onana'yı resmen duyuracağını ve futbolcunun ilk Serie A yolculuğunun resmen başlayacağı aktarıldı.

Di Marzio, ayrıca Onana'yı İtalyan Genoa'lı taraftarlara tanıtırken "Etkileyici bir fiziğe sahip Jean Onana, çok yönlü oyun tarzı ile Genoa için faydalı bir devre arası takviyesi olacak." ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı ekibin Ocak 2024'te Marsilya'ya kiraladığı Onana, Fransız ekibinde yarım sezon forma giymiş ve 14 maçta toplamda 652 dakika süre alırken 1 gol katkısı sunmuştu.

Kas yaralanması sebebiyle kaçırdığı 3 karşılaşmada ise Olympique Marsilya, çıktığı maçlardan puan almayı başaramamıştı.

Onana, kariyeri boyunca 133 maçta boy gösterirken 7 gol/5 asist kaydetti.

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