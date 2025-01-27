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Haberler Beşiktaş Öğreniyorum

Öğreniyorum

Ole Gunnar Solskjaer, “Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve öne oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini ben de öğreniyorum” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Öğreniyorum

Beşıktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıktı. İlk puanını alan Norveçli çalıştırıcı, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenmişti. Maçın ardından konuşan Solskjaer: "Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı ve bu yüzden baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Baskılı oynamaya başladılar. İlk 15 dakika kötü ve ağırdık" dedi.

DAHA HIZLI OYNAMALIYIZ

NORVEÇLI teknik adam, Süper Lig'e adapte olmaya çalıştığını kaydetti. İkinci maçına çıkan Solskjaer, "İkinci yarıda maçı biraz daha kontrol ettik ama kendi yarı sahamızda çok top kaybettik ve rakibe fırsat verdik. Bu bizim için iyi değildi. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve öne oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini ben de öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

Solskjaer, kariyerinde çalıştırdığı 4 takım ile çıktığı ilk lig maçlarının üçünde puan kaybetti. Söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı..

DIŞ SAHA HASRETİ

Beşıktaş'ın deplasman hasreti sürüyor. Süper Lig'de deplasmanda son 7 maçını kazanamayan Beşiktaş, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kartal, Eylül 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında da 8 maç üst üste kazanamamıştı.

YİNE DENGE BOZULMADI

Kartal'ın 2021-2022'den Süper Lig'de en fazla berabere kaldığıiki takımdan biri Antalya oldu. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'la 3 kez berabere kaldı. Beşiktaş, bu süreçte sadece 4 kez Trabzonspor'la yenişemedi.

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