TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine yeniden bir dönem ilgilendiği o isim geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, takımından ayrılması beklenen futbolcu için seçenekler arasında Beşiktaş da yer alıyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 11:53
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Aribo'nun uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ve Nijeryalı futbolcu için İstanbul'un da bir tercih olabileceği vurgulandı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Joe Aribo'nun Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
28 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Southampton formasıyla 26 maça çıkarken takımına 2 gollük katkı sağladı.
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