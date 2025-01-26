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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine yeniden bir dönem ilgilendiği o isim geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, takımından ayrılması beklenen futbolcu için seçenekler arasında Beşiktaş da yer alıyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 11:53
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından çalışmalar da hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

Siyah-beyazlılar, orta sahaya bir takviye yapmak istiyor. Kara Kartal'ın bu doğrultuda gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

JOE ARIBO BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Daily Mail'in haberine göre, sezon sonunda Premier Lig'de küme düşmesi en yüksek ihtimale sahip olan ekiplerden Southampton'da forma giyen Joe Aribo'nun eski kulübü Glasgow Rangers'a geri dönme ihtimalinin düşük olduğu, 28 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisinin Rangers'ın genç oyunculara yatırım yaparken maaş bütçesini düşürmeye çalışması nedeniyle karşılanamayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

Aribo'nun uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ve Nijeryalı futbolcu için İstanbul'un da bir tercih olabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Joe Aribo'nun Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! İngiliz basını duyurdu

28 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Southampton formasıyla 26 maça çıkarken takımına 2 gollük katkı sağladı.

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