Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor, bugün saat 16.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR'da Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca görev yapacak. AVAR'da da Onur Özütoprak yer alacak.