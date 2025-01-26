Beşiktaş deplasmanda seri hedefliyor! İşte Onvo Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Ole Gunnar Solskjaer, çıktığı ilk maçta tam not aldı. UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden birisi olan Athletic Bilbao karşısında 4-1 gibi farklı bir skorla sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar şimdi lige konsantre olmuş durumda. Antalya ile bugün 16.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmak istiyor. Seri yakalamak isteyen Beşiktaş, rakibiyle ligde 58. kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

57 MAÇTA 36 GALİBİYET

Geride kalan 57 karşılaşmada siyah-beyazlılar 36 maçtan galip ayrılırken, kırmızı- beyazlılar ise rakibini 8 kez mağlup etti. Taraflar 13 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 120 defa rakip fileleri havalandırırken, Antalya ise 55 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Kartal, 4-2'lik skorla kazanmıştı. Ligde gelecek haftayı bay geçecek olan Kartal, kazanarak Avrupa kupalarına katılmav yarışına devam etmek istiyor.

3 EKSİK 5 SINIRDA

Beşiktaş'ta zorlu Antalya deplasmanı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Tedavileri süren Necip, Paulista ve Tayyip Talha bugün forma giyemeyecekler. Ayrıca kart sınırında bulunan Mert, Ersin, Rafa Silva, Al- Musrati ve Immobile, Akdeniz ekibi önünde kart görmeleri halinde Sivas maçında cezalı duruma düşecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Onvo Antalyaspor maçının hazırlıkları dün tamamlandı. Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi. Siyah beyazlılar dün maçın oynanacağı Antalya'ya gitti.

DEPLASMAN KABUSU

Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçından da 3 puan çıkartamayan Beşiktaş, Antalya önünde şanssızlığını kırmak istiyor. Siyah-beyazlılar bu süreçte deplasmanlarda Galatasaray ve Adana Demirspor'a mağlup olurken, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

SOLKSJAER LİGDE İLK KEZ

Siyah-beyazlılarla göreve zorlu Athletic Bilbao maçı ile başlayan ve buradan alnının akıyla ayrılan teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, Antalya deplasmanıyla birlikte ilk kez Süper Lig'de kulübedeki yerini alacak.

ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Kenan, Güray, Emrecan, Veysel, Thalisson, Kaluzinski, van de Streek, Safuri, Gaich, Larsson, Samudio

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Emirhan, Al Musrati, Rashica, Gedson, Immobile, Muçi, Rafa Silva