Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcunun İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki 10 numara için bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.