Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Kariyerini yurt dışında sürdüren o milli futbolcu ile Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcunun İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki 10 numara için bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcunun kontratı 2027 yılında sona erecek.
Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti. Abdülkadir'e güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
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