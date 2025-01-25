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Haberler Beşiktaş Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Kariyerini yurt dışında sürdüren o milli futbolcu ile Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 16:16
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Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Siyah-beyazlı ekip için son olarak sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcunun İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki 10 numara için bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcunun kontratı 2027 yılında sona erecek.

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! İşte hedefteki milli futbolcu

Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti. Abdülkadir'e güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

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