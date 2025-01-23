  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 08:26 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 08:27
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – 4 DÖRTLÜK GECE!

Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Beşiktaş, Bilbao karşısında Avrupa için "ya tamam ya devam" maçına yeni hocasıyla çıktı. Avrupa arenasında play-off'a kalmak önemli. Uzun bir aradan sonra ideale yakın 11 ile sahada olacak siyah-beyazlılar. İlk 15 dakikada Beşiktaş, rakip yarı sahada yaptığı hazırlık paslarıyla savunmada boşluk arıyor. Muçi taşıdı, Rafa harika bıraktı, Rashica ise temiz bir ayak içiyle açılışı yaptı. Bu gole çok ihtiyacımız vardı. İlk yarı boyunca Beşiktaş sezonun en iyi futbolunu oynarken, Avrupa'nın en formda takımlarından biri olan Athletic Club, tek tehlikeli atağında golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Beşiktaş, ikinci yarıya rakibi kendi sahasında karşılayarak başladı. Yakaladığı kontratakta Rafa, karşı karşıya pozisyonu kaçırdı. Ah Rafa ah, bu golü atman lazım! Hep hayret içindeyim, hep çizgiden çıkan toplar bize mi rastlayacak! Aferin Rashica! Rafa Silva'nın topu kaybettikten sonraki mücadelesine bayılıyorum. Transfer dönemi açılınca "kanat, kanat" diye haykırıp duruyorduk. Rafa ve Rashica, sahanın en iyisiydi! Galiba bu konuyu bir daha düşünmek lazım. Rafa ve Rashica iş birliği bugün gözlerimizin pasını sildi! Harika bir kontratakta Rashica, Rafa'nın önüne iyi bıraktı, Rafa bu sefer affetmedi. Mario skoru belirledi, Beşiktaş'ım 4 dörtlük! İlk maçına zorlu Athletic Club galibiyetiyle başlayan Solskjaer'i tebrik ediyorum. Şimdi bu takım, böyle oynarsa Twente'yi yener. Bence Beşiktaş, kara bulutları dağıttı. Yeni başkan ve yönetimi tebrik ediyorum. Son olarak, yine bir Sinan Vardar sözü söylemek istiyorum: Sezon sonuna kadar dolduruşa gelmeyin, lüzumsuz transfer yapmayın, Beşiktaş'ın ekonomisini zora sokmayın!

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – HAKEME RAĞMEN KAZANDIK

Beşiktaş, yeni hocasının yönetiminde tüm oyuncular bir başka futbol aklı ve tempo ile sahada farkındalık yarattı. Tarihi bir galibiyet alarak 'Avrupa Ligi'ndeyim' dedi. Hakem Julian Weinberger kendi liginde 4.81 Avrupa liglerinde ise 5.5 sarı kart ortalaması ve yönettiği Anderlect-Ferencvaros maçında 9 sarı, 1 kırmızı, Ukrayna-Gürcistan maçında 8 sarı ve Topola-L.Varşova maçında 7 sarı kart ile yüksek kart ortalaması ile oyun kontrolü sağlamaya çalışan orta düzey bir hakem.

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın yediği golde yerden yükselen topa Gedson vuruyor Prados onun ayağına vuruyor devamında seken top Gomez'e geliyor. Öncesinde Gedson'un ayağına bir faul var fakat VAR inceledi golü verdiler! 54. dakikada Al-Musrati, Guruzeta'ya hiçbir teması yokken faul veren Weinberger ve VAR'daki vatandaşı Stefan Ebner'e sormak lazım hangisi faul? Topsuz alanda De Marcos süsledi hakeme yedirdi ve İmmobile sarı gördü.

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Hakemin Jauregizar, Nunez ve Paredes'e sözlü ikazla geçiştirdiği ama göstermediği sarı kartlar vardı. Avrupalı hakemler UEFA'nın kesin disiplin talimatını kulübelere karşı sıfır toleransla uyguluyorlar. 88. dakikada Serrano'nun Semih'e yaptığı faul, net penaltıydı hakem yakın olmasına rağmen çözemedi. VAR devreye girdi, OFR'de 35 saniye seyretti, 'muhtemelen bunu nasıl çözemedim' diye kendine gülerek tebessümle döndü doğru bir kararla penaltıyı verdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – AKLIN YOLU

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiğinde Beşiktaş'ı yere-göğe sığdıramayanlar ligde yaşananlardan sonra da kadronun tamamen değişmesi gerektiğine kadar dengesiz yorumlar yapmaktan geri durmamışlardı. Bu satırların yazarı ise sezon başından beri Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu ama kötü bir hocası (Van Bronckhorst) olduğu gerçeğinin altını ısrarla çizmiş ve sadece daha net bir golcü gerektiğini belirtmişti.

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Sanırım Avrupa Ligi'nin iddialı takımı, namağlup ikinci durumdaki Bilbao karşısındaki oyun sonrasında bir çok kişi bizimle aynı noktaya gelecektir… Buyursunlar efendim!.. Rashica, Muçi, Musrati, başta bugüne kadar motive olamayan ve kötü oynayan oyuncular ise ilk kez Samsun maçında kendilerine gelmişlerdi Bilbao maçında da uyanış sürdü. Ole Gunnar Solskjaer'in elinde sihirli değnek falan yok!... Serdal Adalı'nın da öyle… Başkan ve teknik adam sihirbazlık falan yapmadılar yani sadece ödenmeyen paralar ödendi ve belirsizlikler ortadan kalktı.

Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Rashica'nın boş koşularını, attığı gollerdeki takipçiliğini gördünüz mü!? Rafa'nın gayreti!.. Muçi'nin yerinde duramaz hali… Al Musrati'nin milimetrik pasları… Risk almadan işini yapan Masuaku v.s Herkes kendine geldi vesselam... Mert Günok, Swensson ve Gedson zaten hep iyiydiler yine öyleler. Sezon başından beri Semih kanat oynamaz, İmmobile'ye alternatif olur başka türlüsü şapkadan tavşan çıkarmaktır dedik. Ole Gunnar ilk maçında aklın yolunu tercih etti, herkesi yerli yerinde oynattı, değişiklikleri de aynı mantıkla yaptı, göle maya çalmadı. Harika bir mücadele, çok iyi bir oyun, mükemmel goller ve Beşiktaş İspanyol Boğası'nı yerle bir etti…

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday
Savunmada büyük değişim! İşte Mourinho'nun 11'i
DİĞER
Bolu’daki yangın faciası sonrası ünlü isimlerden acı dolu taziye mesajları
Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
G.Saray'da radikal karar! O isimle yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Casemiro sürprizi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe 08:41
"İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" "İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" 08:26
Bayern Münih dağıldı! Bayern Münih dağıldı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09
PSG M.City'e acımadı! PSG M.City'e acımadı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09
Daha Eski
Bayern Münih dağıldı! Bayern Münih dağıldı! 01:06
PSG M.City'e acımadı! PSG M.City'e acımadı! 01:04
Inter Prag'da kazandı! Inter Prag'da kazandı! 01:01
R.Madrid evinde rahat kazandı! R.Madrid evinde rahat kazandı! 01:01
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 01:01
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 00:58