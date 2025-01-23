Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Beşiktaş, ikinci yarıya rakibi kendi sahasında karşılayarak başladı. Yakaladığı kontratakta Rafa, karşı karşıya pozisyonu kaçırdı. Ah Rafa ah, bu golü atman lazım! Hep hayret içindeyim, hep çizgiden çıkan toplar bize mi rastlayacak! Aferin Rashica! Rafa Silva'nın topu kaybettikten sonraki mücadelesine bayılıyorum. Transfer dönemi açılınca "kanat, kanat" diye haykırıp duruyorduk. Rafa ve Rashica, sahanın en iyisiydi! Galiba bu konuyu bir daha düşünmek lazım. Rafa ve Rashica iş birliği bugün gözlerimizin pasını sildi! Harika bir kontratakta Rashica, Rafa'nın önüne iyi bıraktı, Rafa bu sefer affetmedi. Mario skoru belirledi, Beşiktaş'ım 4 dörtlük! İlk maçına zorlu Athletic Club galibiyetiyle başlayan Solskjaer'i tebrik ediyorum. Şimdi bu takım, böyle oynarsa Twente'yi yener. Bence Beşiktaş, kara bulutları dağıttı. Yeni başkan ve yönetimi tebrik ediyorum. Son olarak, yine bir Sinan Vardar sözü söylemek istiyorum: Sezon sonuna kadar dolduruşa gelmeyin, lüzumsuz transfer yapmayın, Beşiktaş'ın ekonomisini zora sokmayın!