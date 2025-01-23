Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 08:26 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 08:27
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Beşiktaş'ın yediği golde yerden yükselen topa Gedson vuruyor Prados onun ayağına vuruyor devamında seken top Gomez'e geliyor. Öncesinde Gedson'un ayağına bir faul var fakat VAR inceledi golü verdiler! 54. dakikada Al-Musrati, Guruzeta'ya hiçbir teması yokken faul veren Weinberger ve VAR'daki vatandaşı Stefan Ebner'e sormak lazım hangisi faul? Topsuz alanda De Marcos süsledi hakeme yedirdi ve İmmobile sarı gördü.
Hakemin Jauregizar, Nunez ve Paredes'e sözlü ikazla geçiştirdiği ama göstermediği sarı kartlar vardı. Avrupalı hakemler UEFA'nın kesin disiplin talimatını kulübelere karşı sıfır toleransla uyguluyorlar. 88. dakikada Serrano'nun Semih'e yaptığı faul, net penaltıydı hakem yakın olmasına rağmen çözemedi. VAR devreye girdi, OFR'de 35 saniye seyretti, 'muhtemelen bunu nasıl çözemedim' diye kendine gülerek tebessümle döndü doğru bir kararla penaltıyı verdi.
TURGAY DEMİR – AKLIN YOLU
Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiğinde Beşiktaş'ı yere-göğe sığdıramayanlar ligde yaşananlardan sonra da kadronun tamamen değişmesi gerektiğine kadar dengesiz yorumlar yapmaktan geri durmamışlardı. Bu satırların yazarı ise sezon başından beri Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu ama kötü bir hocası (Van Bronckhorst) olduğu gerçeğinin altını ısrarla çizmiş ve sadece daha net bir golcü gerektiğini belirtmişti.
Sanırım Avrupa Ligi'nin iddialı takımı, namağlup ikinci durumdaki Bilbao karşısındaki oyun sonrasında bir çok kişi bizimle aynı noktaya gelecektir… Buyursunlar efendim!.. Rashica, Muçi, Musrati, başta bugüne kadar motive olamayan ve kötü oynayan oyuncular ise ilk kez Samsun maçında kendilerine gelmişlerdi Bilbao maçında da uyanış sürdü. Ole Gunnar Solskjaer'in elinde sihirli değnek falan yok!... Serdal Adalı'nın da öyle… Başkan ve teknik adam sihirbazlık falan yapmadılar yani sadece ödenmeyen paralar ödendi ve belirsizlikler ortadan kalktı.
Rashica'nın boş koşularını, attığı gollerdeki takipçiliğini gördünüz mü!? Rafa'nın gayreti!.. Muçi'nin yerinde duramaz hali… Al Musrati'nin milimetrik pasları… Risk almadan işini yapan Masuaku v.s Herkes kendine geldi vesselam... Mert Günok, Swensson ve Gedson zaten hep iyiydiler yine öyleler. Sezon başından beri Semih kanat oynamaz, İmmobile'ye alternatif olur başka türlüsü şapkadan tavşan çıkarmaktır dedik. Ole Gunnar ilk maçında aklın yolunu tercih etti, herkesi yerli yerinde oynattı, değişiklikleri de aynı mantıkla yaptı, göle maya çalmadı. Harika bir mücadele, çok iyi bir oyun, mükemmel goller ve Beşiktaş İspanyol Boğası'nı yerle bir etti…
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