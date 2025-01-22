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Haberler Beşiktaş Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı ilk maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu sahasında konuk eden temsilcimiz Beşiktaş aldığı 4-1'lik tarihi galibiyetle taraftarlarını mest etti. Solskjaer'in ilk maçında böyle bir zafer alması dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dış basında Beşiktaş'ın zaferi ve Solskjaer ile ilgili manşetler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 21:28
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Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'dan kovulduktan 3 yıl sonra Beşiktaş'la futbola döndü ve Athletic Bilbao karşısında harika bir galibiyetle yeni kariyerine start verdi. (Daily Mail)

Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Athletic Bilbao, İstanbul'da karaya vurdu! Beşiktaş süratiyle Athletic'e acı çektirdi ve Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini tattırdı. (Marca)

Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Athletic'in en kötü hali... Kırmızı beyazlılar için Avrupa Ligi'nde ilk yenilgi, maçta her anlamda daha üstün olan Beşiktaş'tan geldi. Üst tur için umutlar beklemeye alındı. (AS)

Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Beşiktaş zayıf Athletic'in üstesinden geldi. Solskjaer'in ilk maçında siyah beyazlılar Valverde'nin ekibini hem mental hem fiziksel açıdan alt ederek haklı bir galibiyet aldı. (Mundo Deportivo)

Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini, takımın başında ilk maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer'li Beşiktaş karşısında hayal kırıklığı yaratan 4-1'lik skorla aldı. (Football Espana)

Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Rashica klas gollerle sahneye çıktı, Solskjaer'in Beşiktaş'ı Athletic Bilbao karşısında alınan büyüleyici galibiyetle parladı. (Flashscore)

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