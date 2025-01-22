Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'dan kovulduktan 3 yıl sonra Beşiktaş'la futbola döndü ve Athletic Bilbao karşısında harika bir galibiyetle yeni kariyerine start verdi. (Daily Mail)

Athletic'in en kötü hali... Kırmızı beyazlılar için Avrupa Ligi'nde ilk yenilgi, maçta her anlamda daha üstün olan Beşiktaş'tan geldi. Üst tur için umutlar beklemeye alındı. (AS)