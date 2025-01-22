Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı ilk maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu sahasında konuk eden temsilcimiz Beşiktaş aldığı 4-1'lik tarihi galibiyetle taraftarlarını mest etti. Solskjaer'in ilk maçında böyle bir zafer alması dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dış basında Beşiktaş'ın zaferi ve Solskjaer ile ilgili manşetler...
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Beşiktaş zayıf Athletic'in üstesinden geldi. Solskjaer'in ilk maçında siyah beyazlılar Valverde'nin ekibini hem mental hem fiziksel açıdan alt ederek haklı bir galibiyet aldı. (Mundo Deportivo)
Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini, takımın başında ilk maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer'li Beşiktaş karşısında hayal kırıklığı yaratan 4-1'lik skorla aldı. (Football Espana)
Rashica klas gollerle sahneye çıktı, Solskjaer'in Beşiktaş'ı Athletic Bilbao karşısında alınan büyüleyici galibiyetle parladı. (Flashscore)
Solskjaer geldi Ernest Muçi parladı, Rashica nfes bir golle ağları sarstı. (CNA)
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