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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERERİ: Immobile: Bolu'daki aileler için üzgünüm

BEŞİKTAŞ HABERERİ: Immobile: Bolu'daki aileler için üzgünüm

Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Ciro Immobile açıklamalarda bulundu. İşte Immobile'nin sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 21:27
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BEŞİKTAŞ HABERERİ: Immobile: Bolu'daki aileler için üzgünüm

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar'ın forveti Ciro Immobile, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BOLU'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ÜZGÜNÜM"

Bolu'da hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu söyleyen Immobile, "Bolu'daki yangında ailelerini kaybedenler için çok üzgünüm. Takım olarak çok sevinmemeye, abartmamaya çalıştık. Önemli bir maç oynadık. Zorlu ve sert bir rakipti. İyi bir maç oynadık. Bu galibiyet bizim için gruplarda ilerleme fırsatı olacaktır." dedi.

"ELEKTRİĞE İHTİYACIMIZ VARDI"

Kıpırdanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten İtalyan yıldız, "Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Hocamızın gelmesi bu durumu yarattı. Serdar Hoca'nın yardımıyla bunu yaptılar. Bize enerji getirdi hocamız. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık." yorumunu yaptı.

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