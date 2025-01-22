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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fibabanka 87-72 Trefl Sopot | MAÇ SONUCU - ÖZET

Beşiktaş Fibabanka 87-72 Trefl Sopot | MAÇ SONUCU - ÖZET

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u 87-72 yendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 23:28
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Beşiktaş Fibabanka 87-72 Trefl Sopot | MAÇ SONUCU - ÖZET

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u 87-72 yendi.

Maça iyi başlayamayan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 9-7 geride geçti. Oyunun kontrolünü ele alan Beşiktaş, farkı açarak ilk çeyreği 27-15 üstün tamamladı. İkinci periyota da iyi başlayan Polonya temsilcisi, 17. dakikada 38-36 öne geçti. Çeyreğin kalan bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş Fibabanka, devre arasına 49-39 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte çift hanelerden bir kez daha dönen Trefl Sopot, 28. dakikada 57-57 beraberliği yakalasa da Beşiktaş periyodu 65-60 üstün bitirdi. Son çeyrekte rakibinin bir kez daha dönmesine izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, parkeden 87-72 galip ayrıldı.

Beşiktaş, 16. maçında 9. galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise 15. kez mağlup oldu.

Beşiktaş Fibabanka: 87 - Trefl Sopot: 72

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 21, Plavsic 12, Needham 6, Sleva 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Morgan 3, Terry, Kerem Kuthan Konan

Trefl Sopot: Best 15, Alleyne 12, Witlinski 5, Moten 3, Schenk 15, Jankowski 3, Zyskowski 3, Groselle 16

1. Periyot: 27-15

Devre: 49-39

3. Periyot: 65-60

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