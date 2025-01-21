TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota Serginho! Benfica imzalı kanat

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle tamamlandı. Şimdi sırada kadroya yapılacak takviyeler var.

Siyah beyazlılar yeni dönemde ağırlıklı olarak değer kazanabilecek ve gelecek vadeden yaştaki oyunculara yönelecek. Bu isimlerden biri de Serginho…

Danimarka ekibi Viborg'un Yeşil Burun Adalı sol kanadı bir süredir listelerde yer alıyordu. Solskjaer'in göreve başlamasıyla birlikte hamlelere geçildi.

23 yaşındaki futbolcu için kulübüyle ilk temas kurulurken Portekiz doğumlu olan oyuncu için hem bu ülke hem de Alman kulüpleri yakın takipte.

Sabah'ta yer alan habere göre Viborg, 7 milyon Euro'luk bir beklenti içinde ancak Beşiktaş'ın sıkı pazarlıkta olduğu ve futbolcunun da sıcak bakması ile birlikte görüşmelerin hızlandığı öğrenildi.

BENFICA'DA YETİŞTİ

Serginho, 15 yaşında tanıştığı Benfica ile 2021 yılının başına kadar birlikteydi. Portekiz devinin 23 yaş altı takımı ile maçlara çıkan kanat, kendisinden yaşça büyük oyuncular ile oynayarak gelişim sağladı.