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Haberler Beşiktaş İtalyanlar Ndor'u istiyor

İtalyanlar Ndor'u istiyor

Beşiktaş'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bologna, Torino ve Parma, Ndour ile ilgileniyor. Haberde, PSG'nin Ndour'a İtalyan ekiplerinden olan ilgiden memnun olduğu ve genç oyuncunun durumunu Randal Kolo Muani için kullanabileceği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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İtalyanlar Ndor'u istiyor
Beşiktaş'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bologna, Torino ve Parma, Ndour ile ilgileniyor. Haberde, PSG'nin Ndour'a İtalyan ekiplerinden olan ilgiden memnun olduğu ve genç oyuncunun durumunu Randal Kolo Muani için kullanabileceği kaydedildi.
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