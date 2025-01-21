DİĞER
İtalyanlar Ndor'u istiyor
Beşiktaş'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bologna, Torino ve Parma, Ndour ile ilgileniyor. Haberde, PSG'nin Ndour'a İtalyan ekiplerinden olan ilgiden memnun olduğu ve genç oyuncunun durumunu Randal Kolo Muani için kullanabileceği kaydedildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.