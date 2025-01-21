Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculardan Jonas Svensson Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

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JONAS SVENSSON'UN SÖZLERİ

"Bolu'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Hayatta kalanlara da geçmiş olsun diliyorum.

Ole'nin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ben onun buraya geleceğini bilmiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Yeni hocalar her zaman yeni bir enerjiyle gelir. Yarın onun istediği oyunu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Ligde çok iyi dönemden geçmiyoruz. İyi bir durumda değiliz. Avrupa da bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz. Avrupa'da bir sonraki tura geçmek için elimizden geleni yapacağız."

"SOLKJAER'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

"Bu tesadüf oldu. Genelde Türk basınında hocalar gelmeden önce çok haber çıkar. Ben hiç haber görmedim. Benim için sürpriz oldu. Hocayı Norveç'te herkes tanıyor. Genç oyuncuların rol modeli. O fotoğraf çekildiği zaman ben 14 yaşındaydım ve bir kamptaydık. Hocamdan çok şey öğrendim. Benim için de bir rol modeldi. Onunla başka bir ülkede denk gelmek çok güzel bir duygu. Umarım bizim için iyi olacak bu birliktelik."

OLE GUNNAR SOLSKJAER'IN SÖZLERİ

Ole Gunnar Solskjaer: "Bugün Bolu'da yaşanan yangın faciası dolayısıyla hayatını kaybedenler için kulübüm adına başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an yas tutulacak bir durum. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var."

"Tabii ki bir yere yeni başladığınız zaman çok şey de yeni oluyor. Çok yeni insan var. Yeni durumlar ve oyuncular çok iyi. Bu sürecin çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz."

TAKTİK VE FORMASYON DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?"

"Bu tür geçişleri yavaş yavaş yapmak daha doğru. Oyuncuları saha içinde izlemek de önemli. Çok fazla sakatlığın da olduğunu düşünürsek defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak."

CASEMIRO VE RASHFORD

"Bu tür konuşmalar her zaman olacak. Manchester United'dan geldim sonuç olarak. Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı."

"BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM"

"Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Benimle ilgili hiç haber çıkmadı. Bu haberlerin sızmaması ne kadar iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak."