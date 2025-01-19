Eminim güzel olacak

Beşiktaş'ın Norveçli yıldızı Jonas Svensson Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær hakkında açıklamalarda bulundu. Svensson, "Çok heyecanlıyım, o Norveç'te çok ünlü. Onunla bugün tanıştım, çok güzel olacağına eminim. Fotoğrafımız hakkında konuşmadık, çok az konuştuk çünkü bugün maçımız vardı. O fotoğrafın yeni versiyonunun gelmesi mümkün" dedi. Norveçli futbolcusu maç için de, "Mutlu değiliz, beraberlik değil galibiyet istiyorduk. Özellikle kırmızı karttan sonra gol atmak istedik ama olmadı. Böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

SERİ GALİBİYETLER GELECEK

Her maçı kazanmak istediklerini söyleyen Milot Rashica, "Ancak mutsuzuz çünkü galibiyet istiyorduk. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve eminim ki çalıştıkça seri galibiyetler de gelecektir dedi. Beşiktaş'ın Nijerya asıllı Alman futbolcusu Felix Uduokhai ise Gole yakın olan bizdik ve hayal kırıklığı yaşıyoruz" diye konuştu.