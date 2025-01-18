TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara piyangosu! Solskjaer öğrencisini getiriyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği gibi bir grafik çizemeyen Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör konusunu Ole Gunnar Solskjaer ile çözüme kavuşturan siyah beyazlı ekipte tecrübeli çalıştırıcı takıma gelir gelmez ilk transferini yapıyor.