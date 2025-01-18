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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara piyangosu! Solskjaer öğrencisini getiriyor

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara piyangosu! Solskjaer öğrencisini getiriyor

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında tekrardan yükselişe geçmek istiyor. Başkanlık seçimlerinin ardından teknik direktör problemini de çözen siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjer, Manchester United'da birlikte çalıştığı o futbolcuyu takıma getirmek üzere temaslarını sürdürüyor. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 13:27
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara piyangosu! Solskjaer öğrencisini getiriyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği gibi bir grafik çizemeyen Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara piyangosu! Solskjaer öğrencisini getiriyor

Teknik direktör konusunu Ole Gunnar Solskjaer ile çözüme kavuşturan siyah beyazlı ekipte tecrübeli çalıştırıcı takıma gelir gelmez ilk transferini yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara piyangosu! Solskjaer öğrencisini getiriyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre Solskjaer, Manchester United döneminden eski oyuncusu olan ve şu anda İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers forması giyen 31 yaşındaki on numara Tom Lawrence ile ilgileniyor.

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