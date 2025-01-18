TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara piyangosu! Solskjaer öğrencisini getiriyor
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında tekrardan yükselişe geçmek istiyor. Başkanlık seçimlerinin ardından teknik direktör problemini de çözen siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjer, Manchester United'da birlikte çalıştığı o futbolcuyu takıma getirmek üzere temaslarını sürdürüyor. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Galli yıldız bu sezon Rangers formasıyla 15 maçta görev alırken 5 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Lawrence'nin takımıyla olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.
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