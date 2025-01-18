  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

İsmi Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu ve namağlup lideri Galatasaray ile anılan Kolo Muani'nin transferinde şoke eden Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı. PSG, yıldız santrfor için Juventus ile el sıkışmışken transferin önüne yasal engeller çıktı ve resmi açıklama yapılamadı. Engeli aşmanın yolu ise Kara Kartal'ın o oyuncusundan geçiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberi (BJK GS spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 10:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

PSG'nin 2023 yılının yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis karşılığında renklerine bağladığı Randal Kolo Muani'nin sıradaki takımı kesinleşti.

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

İsmi sık sık Trendyol Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Muani ve takımı, Juventus ile tamamen anlaşmıştı ki transfer resmi olarak açıklanamadı.

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

PSG'nin hatası sebebiyle yasal engellere takılan transferin çözümlenmesinin yolu ise Beşiktaş'tan geçiyor. İşte o şoke eden detay...

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den ulaştığı habere göre; PSG'nin Beşiktaş'a kiraladığı Cher Ndour, Muani transferini gerçekleştirmek üzere Fransa'ya çağrılabilir.

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

Bir sezonda 6 oyuncu kiralama kuralı karşısında (Söz konusu kural, oyuncular kulüpte en az iki yıl geçirmiş veya 21 yaşından küçükse geçerli değildir.) PSG'nin şu anda 6 oyuncusu hali hazırda kiralık statüsünde. (Soler, Moscardo, Ndour, Bernat, Renato Sanches ve Mukiele)

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

Juventus'un ise satın alma opsiyonlu olarak Kolo Muani'yi kiralaması, Fransız ekibindeki yedinci kiralama olacak ve bu, mevcut kurallar tarafından açıkça yasaklanmış durumda.

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

Bu sebeple Paris temsilcisi, sözleşmesi çoktan imzalanan Muani düğümünü çözebilmek için kiralık oyuncularından birini satarak kontenjan açmaya çalışacak.

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

NDOUR SATILACAK MUANI KİRALANACAK

Haberde PSG'nin Cher Ndour'u satmak üzere bir Serie A temsilcisi ile görüşmeleri ilerlettiği belirtildi.

Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

Sezon başında kiralanan Ndour, siyah beyazlı forma ile Süper Lig'de 12 maçta görev aldı ve 1 gol/2 asist katkısı sundu.

G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle
Mourinho ile ilgili flaş gelişme! Arda Güler ile...
DİĞER
İTALYA SERİE A MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı? Kenan Yıldız Milan maçında oynayacak mı?
CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze'de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu
Diego Carlos İstanbul’a geliyor!
Buruk: Yabancı VAR geldi ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim - St Pauli maçı ne zaman? Heidenheim - St Pauli maçı ne zaman? 10:16
Muani gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve G.Saray... Muani gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve G.Saray... 10:16
Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman? Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman? 10:04
Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman? Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman? 10:00
Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? 09:37
Mourinho ile ilgili flaş gelişme! Arda Güler ile... Mourinho ile ilgili flaş gelişme! Arda Güler ile... 09:32
Daha Eski
RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? 09:10
Aslan yara aldı! İşte güncel puan durumu Aslan yara aldı! İşte güncel puan durumu 00:34
G.Saray'dan kritik puan kaybı G.Saray'dan kritik puan kaybı 00:34
Buruk: Yabancı VAR geldi ama... Buruk: Yabancı VAR geldi ama... 00:34
4x4 Kanarya 4x4 Kanarya 00:56
Anadolu Efes kayıp: 80-90 Anadolu Efes kayıp: 80-90 00:57