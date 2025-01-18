Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den ulaştığı habere göre; PSG'nin Beşiktaş'a kiraladığı Cher Ndour, Muani transferini gerçekleştirmek üzere Fransa'ya çağrılabilir.

Bir sezonda 6 oyuncu kiralama kuralı karşısında (Söz konusu kural, oyuncular kulüpte en az iki yıl geçirmiş veya 21 yaşından küçükse geçerli değildir.) PSG'nin şu anda 6 oyuncusu hali hazırda kiralık statüsünde. (Soler, Moscardo, Ndour, Bernat, Renato Sanches ve Mukiele)