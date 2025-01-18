Galatasaray peşindeydi! Kolo Muani transferinde Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı
İsmi Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu ve namağlup lideri Galatasaray ile anılan Kolo Muani'nin transferinde şoke eden Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı. PSG, yıldız santrfor için Juventus ile el sıkışmışken transferin önüne yasal engeller çıktı ve resmi açıklama yapılamadı. Engeli aşmanın yolu ise Kara Kartal'ın o oyuncusundan geçiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberi (BJK GS spor haberleri)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den ulaştığı habere göre; PSG'nin Beşiktaş'a kiraladığı Cher Ndour, Muani transferini gerçekleştirmek üzere Fransa'ya çağrılabilir.
Bir sezonda 6 oyuncu kiralama kuralı karşısında (Söz konusu kural, oyuncular kulüpte en az iki yıl geçirmiş veya 21 yaşından küçükse geçerli değildir.) PSG'nin şu anda 6 oyuncusu hali hazırda kiralık statüsünde. (Soler, Moscardo, Ndour, Bernat, Renato Sanches ve Mukiele)
Juventus'un ise satın alma opsiyonlu olarak Kolo Muani'yi kiralaması, Fransız ekibindeki yedinci kiralama olacak ve bu, mevcut kurallar tarafından açıkça yasaklanmış durumda.
Bu sebeple Paris temsilcisi, sözleşmesi çoktan imzalanan Muani düğümünü çözebilmek için kiralık oyuncularından birini satarak kontenjan açmaya çalışacak.
NDOUR SATILACAK MUANI KİRALANACAK
Haberde PSG'nin Cher Ndour'u satmak üzere bir Serie A temsilcisi ile görüşmeleri ilerlettiği belirtildi.
Sezon başında kiralanan Ndour, siyah beyazlı forma ile Süper Lig'de 12 maçta görev aldı ve 1 gol/2 asist katkısı sundu.
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