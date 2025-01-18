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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap!

Beşiktaş'tan Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap!

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında bir paylaşım yayımladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 23:40
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Beşiktaş'tan Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap!

Beşiktaş, Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına resmi sosyal medya hesabından cevap verdi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır. İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir. Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu'nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır. Robert Yüksel Yıldırım'ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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