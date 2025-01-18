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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ola Gunnar Solskjaer sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ta Ola Gunnar Solskjaer sağlık kontrolünden geçti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard Hartis sağlık kontrolünden geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 13:08
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Beşiktaş'ta Ola Gunnar Solskjaer sağlık kontrolünden geçti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard Hartis sağlık kontrolünden geçti.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için görüşmelere başladığımız Ole Gunnar Solskjaer ile Yardımcı Antrenör Erling Moe ve Kaleci Antrenörü Richard John Hartis, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler. Detaylı kan tetkiklerinin yapılmasıyla başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerin ardından akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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