Beşiktaş - Samsunspor CANLI İZLE | Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında 2-1 kazanan ve üst üste 2. galibiyetini arayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanmak istiyor. 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6. sırada yer alan Beşiktaş, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ole Gunnar Solskjær ile anlaştığını açıklayan ev sahibi takımda taraftarın da maça ilgisinin yoğun olması bekleniyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bu sezonun formda takımlarından biri olan Samsunspor ise kritik karşılaşmada kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi son 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Oynadığı futbolla tüm kamuoyunun beğenisini kazanan deplasman takımının nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Masuaku, Uduokhai, Emirhan, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile

Reeder Samsunspor: Okan, Kingsley, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji

CIRO IMMOBILE GOLLE GERİ DÖNDÜ

Son 4 maçın 2'sini kaçıran ve Ciro Immobile golle geri döndü. Bodrum FK maçında ilk 11'de şans bulan ve fileleri havalandıran İtalyan golcü, uzun süren gol hasterine de son vermiş oldu. Bu golle birlikte gol sayısını 10'a çıkartan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, henüz asist katkısı veremedi. Samsunspor karşısında da ilk 11'de oynaması beklenen Immobile'nin gol atıp atamayacağı ise heyecanla bekleniyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER TRİBÜNDE OLACAK

Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjær ile anlaştığını KAP'a bildirdi. 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktörün, Reeder Samsunspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor. Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş - Samsunspor maçında yedek kulübesinde ise Serdar Topraktepe ve ekibi yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCUNUN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sezon başından beri sakat oyuncuların fazlalığından sorun yaşayan Beşiktaş'ta 3 ismin tedavilerine devam ediliyor. Savunma hattında yaşanan eksikliklerden dolayı farklı isimleri tercih etmek zorunda kalan siyah-beyazlılarda; Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç Reeder Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile kart görmeleri durumunda, 21. haftada oynanacak Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SAMSUNSPOR DURDURULAMIYOR

Thomas Reis yönetiminde bu sezonun en formda takımlarından biri olan Reeder Samsunspor durdurulamıyor. Ligde oynadığı son 2 maçı da kazanan Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Transfer yağasına rağmen kadrodaki isimlerle etkili bir oyun ortaya koyan Karadeniz temsilcisinde Carlo Holse, Marius Mouandilmadji ve Oliver Ntcham gibi isimler dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 64. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Samsunspor 64. defa kozlarını paylaşacak. 63 kez birbirlerine rakip olan takımlar 17 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 35 mücadelede üstün gelen taraf Beşiktaş oldu. 11 karşılaşmayı ise Samsunspor kazandı. Bu maçlarda siyah beyazlılar 102 gol kaydederken, Samsunspor ise 59 gol ile karşılık verdi.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun ilk devresinde oynanan Reeder Samsunspor - Beşiktaş maçını deplasman takımı 2-0 kazanmıştı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Karadeniz temsilcisine konuk olan siyah-beyazlılarda golleri ise Rafa Silva ve Gabriel Paulista kaydetmişti.

SAMSUNSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİK

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçında deplasman takımında kaptan Zeki Yavru, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Karadeniz temsilcisinin en önemli oyuncularından biri olan Yavru'nun yerine Kingsley Schindler'in sahada olması bekleniyor. Sakatlığını yeni atlatan ve takımla birlikte İstanbul'a götürülen Youssef Ait Bennasser'in oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.

KARŞILAŞMANIN VAR HAKEMİ İSPANYOL OLDU

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş - Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol hakem Adrian Cordero Vega oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.