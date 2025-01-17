TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

Başkanlık seçiminin ardından teknik direktör problemini de çözen Beşiktaş'ta sıradaki durak ara transfer dönemi ve kadroda yapılanma. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Kartal, aynı zamanda oyuncularına Avrupa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor.

ONANA FRANSA YOLCUSU! Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmak istediği Jean Onana'ya Fransa'dan iki talip birden çıktı. Nantes ve Angers kulüplerinin, Kamerunlu futbolcu için siyah beyazlılara resmi teklif yaptığı bildirildi.