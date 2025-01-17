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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, seçim ve teknik direktör problemlerini çözmesinin ardından sezonun ikinci yarısında yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, aynı zamanda 3 yıldızına Avrupa'dan talip olan takımlar ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 15:27 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 15:27
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TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

Başkanlık seçiminin ardından teknik direktör problemini de çözen Beşiktaş'ta sıradaki durak ara transfer dönemi ve kadroda yapılanma. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Kartal, aynı zamanda oyuncularına Avrupa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

ONANA FRANSA YOLCUSU!

Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmak istediği Jean Onana'ya Fransa'dan iki talip birden çıktı. Nantes ve Angers kulüplerinin, Kamerunlu futbolcu için siyah beyazlılara resmi teklif yaptığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

Fransız ekiplerinin Jean Onana'yı zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalıştıkları ifade edildi. Beşiktaş'ın ise Onana'yı satış koşuluyla kiralamak istediği ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

CHAMBERLAIN ADA'YA DÖNÜYOR!

Kartal'ın elden çıkarmaya çalıştığı bir diğer isim Oxlade Chamberlain'e ise İngiltere Championship ekibi Sheffield United talip oldu. Milliyet'de yer alan haberde Sheffield'in Chamberlain'i kiralamak için siyah beyazlılara kısa süre içinde teklif yapacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

GEDSON EL ÜSTÜNDE!

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta adeta el üstünde tutuluyor. Siyah beyazlılar kariyer sezonunu yaşayan Portekizli futbolcuyu hiçbir yere bırakmayı düşünmüyor. Kartal, Gedson'u Şubat 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

2022-23 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta top koşturan 26 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı. Gedson bu sezon 28 resmi maçın 27'sinde forma giydi ve 8 gol, 2 asiste imza attı. Orta sahada görev yapmasına rağmen hücumda müthiş bir istatistik yakalayan yetenekli futbolcu şimdiden kariyer rekoru kırdı.

TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!

Gedson'a farklı ülkelerden çok sayıda teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak siyah-beyazlı yönetimin bu teklifleri değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin mevcut kadronun en değerli parçalarından olan Gedson'u kesinlikle kadroda tutmak istediği aktarıldı.

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