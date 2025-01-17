TRANSFER HABERİ | Avrupa'dan Beşiktaş'ın 3 yıldızına yakın takip!
Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, seçim ve teknik direktör problemlerini çözmesinin ardından sezonun ikinci yarısında yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, aynı zamanda 3 yıldızına Avrupa'dan talip olan takımlar ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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CHAMBERLAIN ADA'YA DÖNÜYOR!
Kartal'ın elden çıkarmaya çalıştığı bir diğer isim Oxlade Chamberlain'e ise İngiltere Championship ekibi Sheffield United talip oldu. Milliyet'de yer alan haberde Sheffield'in Chamberlain'i kiralamak için siyah beyazlılara kısa süre içinde teklif yapacağı ifade edildi.
GEDSON EL ÜSTÜNDE!
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta adeta el üstünde tutuluyor. Siyah beyazlılar kariyer sezonunu yaşayan Portekizli futbolcuyu hiçbir yere bırakmayı düşünmüyor. Kartal, Gedson'u Şubat 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan kadrosuna katmıştı.
2022-23 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta top koşturan 26 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı. Gedson bu sezon 28 resmi maçın 27'sinde forma giydi ve 8 gol, 2 asiste imza attı. Orta sahada görev yapmasına rağmen hücumda müthiş bir istatistik yakalayan yetenekli futbolcu şimdiden kariyer rekoru kırdı.
Gedson'a farklı ülkelerden çok sayıda teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak siyah-beyazlı yönetimin bu teklifleri değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin mevcut kadronun en değerli parçalarından olan Gedson'u kesinlikle kadroda tutmak istediği aktarıldı.
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