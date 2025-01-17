Solskjaer tamam

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un görevden ayrılması ve başkanlık koltuğuna Serdal Adalı'nın gelmesinin ardından başlayan hoca arayışları sonlanmak üzere. Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer ile her konuda anlaştı.

EVRAKLARI GÖNDERDİ

Bir süredir yürütülen görüşmelerin ardından 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ın 1.5 senelik teklifine olumlu yanıt verdi. Son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Solskjaer'e imza için sözleşme örnekleri gönderildi. Dün akşam yapılan yoğun mesainin ardından resmi evrakları imzalayıp kulübe ileten Solskjaer'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Norveçli hocanın yarınki Samsun maçını da tribünden izleyeceği öğrenildi.

JOSE MOURINHO'DAN DEVRALMIŞTI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Hasan Arat döneminde de temas kurduğu Ole Gunnar Solskjaer 1996-2007 arası Manchster United'da forma giydi. Futbolu bıraktığı yıl İngiliz ekibinde forvet antrenörü olarak çalışmaya başlayan Norveçli hoca, teknik direktörlük kariyerine ülkesinin takımı Molde'de 2011'de başladıktan sonra Cardiff'e gitti ve oradan Molde'ye geri döndü. Solskjaer, Mourinho ayrıldıktan sonra 2018 sonunda Manchester United'ın başına geçti ve Kasım 2021'e kadar burada görevde kaldı.

TEKNİK ANALİZ

Oyun felsefesi: Hücum futbolunu tercih eder, hızlı kanat oyuncuları ve kontratak üzerine yoğunlaşır. Ancak bu felsefe, savunma organizasyonunun zayıf olduğu durumlarda sorun yaratmıştır.

Güçlü yönleri: Genç oyunculara verdiği değer. Takım içinde motivasyonu ve pozitif bir atmosferi sağlama yeteneği.

POGBA'YI İSTEYEBİLİR!

Beşiktaş'ın yeni hocası olması beklenen Solskjar'in oyun tercihi 4-3-3 olarak göze çarpıyor. Ancak Norveçli hoca bunu zaman zaman 5-3-2 ile de tamamlıyor. Molde'de 4-3-3'te kenar forvetlerin saha içine kaymasını ve defansif bir orta saha oyuncusundan koşu istiyordu. ManU'da Paul Pogba'yı iyi değerlendirmişti. Solskjaer, doping cezası mart ayında bitecek Pogba'yı Beşiktaş'a isteyebilir.