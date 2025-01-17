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Haberler Beşiktaş Onuachu aşkı alevlendi

Onuachu aşkı alevlendi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sezon başında da ilgilendiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Paul Onuachu için yeniden harekat başlattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Onuachu aşkı alevlendi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Nijerya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. "soccernet.ng"nin haberine göre; siyahbeyazlılar, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu için harekete geçti. Onuachu, Southampton'daki istikrarsızlığı yüzünden takımda fazla şans bulamıyor. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı oyuncuyu, sezon başında da istemiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Transferin o dönem bitmemesinin nedeni; Southampton'ın istediği 10 milyon euroluk bonservis bedeliydi. Ama bu sezon şu ana kadar sadece 362 dakika süre alabildi ve menajer Ivan Juric tarafından kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş, bu kez kiralama teklifini yineledi ve İngilizlerin inadını kırmak istiyor. Nijerya medyası, Beşiktaş'ın Onuachu için cazip olacağını ve oyuncunun üst düzey olarak oynayabileceğini yazdı.

TRABZONSPOR'DA COŞTU

Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Paul Onuachu, tüm kulvarlarda toplamda 25 maça çıkmış ve 17 gol, 4 asistlik performans ortaya koy muştu. Oyunu, hava toplarındaki haki - miyetiyle tüm futbol severlerin beğeni - - sini kazanmıştı, Nijeryalı golcü...

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