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Haberler Beşiktaş Beşitaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer kimdir? | OLE GUNNAR SOLSKJAER KARİYERİ

Beşitaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer kimdir? | OLE GUNNAR SOLSKJAER KARİYERİ

Serdal Adalı yönetiminde teknik direktör çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığını açıkladı. Deneyimli teknik adam İstanbul'a gelirken, futbolseverler, "Ole Gunnar Solskjaer kimdir?" sorusunu şimdiden araştırmaya başladı. Manchester United ile kariyerini duyuran Norveçli çalıştırıcı, kırmızı şeytanlarda birçok başarıya imza attı. Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ne yapacağı merakla beklenen Ole Gunnar Solskjaer'in kariyeri ise dikkat çekiyor. Peki, Ole Gunnar Solskjaer kimdir ve kaç yaşında? Ole Gunnar Solskjaer hangi takımları çalıştırdı? İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü hakkında merak edilen detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 15:40
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Beşitaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer kimdir? | OLE GUNNAR SOLSKJAER KARİYERİ

Trendyol Süper Lig'de Serdar Topraktepe yönetiminde sezona devam eden Beşiktaş, Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör çalışmalarını hızlandırdı. Adaylarla görüşen ve sosyal medya hesabından Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığını açıklayan siyah-beyazlılarda, Norveçli çalıştırıcı İstanbul'a geldi. Manchester United kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Ole Gunnar Solskjaer kariyeri ile önemli başarılara imza attı. Peki, , Ole Gunnar Solskjaer kimdir ve kaç yaşında? Ole Gunnar Solskjaer hangi takımları çalıştırdı? İşte Ole Gunnar Solskjaer'in kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?

Ole Gunnar Solskjaer 26 Şubat 1973'te Norveç'te dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine doğduğu topraklarda başlayan Ole Gunnar Solskjaer, Norveç'in Clausenengen'de takımında 109 lig maçına çıktı. Toplam 115 gole imza atan Solskjaer, takımının Norveç İkinci Ligi'ne yükselmesinde kilit rol oynadı.

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ole Gunnar Solskjaer, Norveç'in önemli takımlarından Molde'ye transfer oldu. "Bebek Yüzlü Katil" lakabını bu sezon alan Solskjaer, başarılı geçen Molde kariyerinin ardından Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı şeytanlarda 366 defa forma giyen Solskjaer, 126 kez fileleri havalandırdı. Sir Alex Ferguson'un en güvendiği isimlerin başında gelen Ole Gunnar Solskjaer, Oyuna sonradan girip verdi katkıyla " Süper Yedek" olarak kabul edildi. 1999 yılında kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının son dakika golünü atan Solskjaer, 2003 yılında geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle 2007 yılında futbol kariyerine nokta koydu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER KARİYERİ

Diz sakatlığının ardından teknik direktörlük görevine hazırlanan Ole Gunnar Solskjaer, 2008 yılında Manchester United'da yedek takımın teknik direktörü olarak göreve başladı. 2011 yılında Molde'nin başına geçen Norveçli çalıştırıcı, 2013 yılında Norveç Futbol Kupası finalini kazandı.

2014 yılında Premier Lig'e geri dönen Ole Gunnar Solskjaer, Cardiff City'nin teknik direktörü olarak görev yaptı. İstediklerini sahaya yansıtamayan deneyimli teknik direktör, takımının küme düşmesine engel olamadı. Jose Mourinho'nun görevden ayrılmasının ardından 2018-19 sezonunun geri kalanı için göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, 2019 yılında görev yaptığı 19 maçın 14'ünü kazanarak, göreve kalıcı olarak devam etti. Kırmızı şeytanlar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Solskjaer, Manchester United'ı 2021 yılında Avrupa Ligi finaline taşıdı. 2021 yılında görevinden alınan Norveçli teknik direktör, 2023 yılında ise UEFA'nın maç analisti olarak göreve başladı.

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