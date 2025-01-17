Beşiktaş'tan Zaynutdinov açıklaması: Samsunspor maçında yok!

Beşiktaş, oyuncusu Bakhtiyor Zainutdinov'un Reeder Samsunspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Zainutdinov'un Bodrum FK ile oynanan müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde yaşadığı ağrı nedeniyle sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler ve MR görüntülemesi sonucunda, oyuncuda hamstring tendiniti tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle Zainutdinov'un sakatlık riskine karşı Samsunspor maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

Beşiktaş Kulübü, oyuncunun durumunun takip edildiğini ve tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...

"Zainutdinov'un Bodrum FK ile müsabakasının ardından uyluk arka adale grubunda mevcut olan ağrısı nedeniyle yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti nedeniyle riske edilmeyerek Reeder Samsunspor maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir."