Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası

Öncelikle Alman ekolünü düşünen siyah-beyazlı yönetimin, kulübü tazminat ve transfer yükü altına sokmayacak, mevcut kadroyla başarıya inanan bir profil üzerinde duruyor. Türkiye'ye geldikten sonra kariyerinde patlama yapan Montella ve Farioli gibi isimlerin de iyi bir model oluşturduğunu düşünen yönetim, İtalyan teknik adamın Türk futbolu için daha iyi seçim olacağı inancında. Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da "Camia şunu bilsin, çok yüksek tazminatlarla göndereceğimiz bir hocayla el sıkışmayacağız.