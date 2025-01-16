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Haberler Beşiktaş Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası

Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik adam arayışları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların İtalyan futbol efsanesi Giorgio Chiellini ile ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 12:15
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Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle ön görüşme yaptıktan sonra İtalyan Giorgio Chiellini'de karar kıldı.

Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası

Akşam'ın haberine göre çok başarılı bir futbol kariyerinin ardından kaptanlığını yaptığı Juventus'un profesyonel kadrosunda çalışmaya devam eden Giorgio Chiellini'yi, Kartal'ın İtalyan stoperi Ciro Immobile'nin tavsiye ettiği, bunun üzerine taraflar arasında temas sağlandığı öğrenildi.

Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası

Öncelikle Alman ekolünü düşünen siyah-beyazlı yönetimin, kulübü tazminat ve transfer yükü altına sokmayacak, mevcut kadroyla başarıya inanan bir profil üzerinde duruyor. Türkiye'ye geldikten sonra kariyerinde patlama yapan Montella ve Farioli gibi isimlerin de iyi bir model oluşturduğunu düşünen yönetim, İtalyan teknik adamın Türk futbolu için daha iyi seçim olacağı inancında. Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da "Camia şunu bilsin, çok yüksek tazminatlarla göndereceğimiz bir hocayla el sıkışmayacağız.

Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası

Panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlama içerisindeyiz. Başkanımız da bu kararlılık içerisinde. Başkanımız kısa süre içinde bilgilendirme yapacaktır" diyerek bu profilde bir hoca aradıklarını vurgulamıştı.

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