Yerin yerinden oynayacak! Beşiktaş'tan Giorgio Chiellini bombası
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik adam arayışları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların İtalyan futbol efsanesi Giorgio Chiellini ile ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlama içerisindeyiz. Başkanımız da bu kararlılık içerisinde. Başkanımız kısa süre içinde bilgilendirme yapacaktır" diyerek bu profilde bir hoca aradıklarını vurgulamıştı.
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