Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif!

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı. A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulübün Solskjaer'e sözleşme taslağını gönderdiği öğrenildi.

Anlaşmanın resmiyet kazanması için tarafların 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İmzaların atılması durumunda Beşiktaş yönetiminin resmi bir açıklama yaparak yeni teknik direktörünü duyurması bekleniyor.

Manchester United'da gösterdiği performansla tanınan Solskjaer'in Beşiktaş'ın Samsunspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

51 yaşındaki teknik direktör en son 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmıştı..