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Haberler Beşiktaş Gençlere yatırım

Gençlere yatırım

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: “Futbol tarafı başkanımızda. Scout ekibinin belirlediği gençlere yatırım yapacak bir hoca arıyoruz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Gençlere yatırım

Beşiktaş'ta izlenecek yol haritası belli olmaya başladı. Genç isimlere yönelmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda İkinci Başkan Hakan Daltaban, futbola tamamen Başkan Serdal Adalı'nın baktığını söyledi. Kulüpte çok başlılığın olmadığını belirten Daltaban, TRT Spor'a şu ifadeleri kullandı: "Elimizde değerli bir kadro var. Başkanımız Ümraniye'de evinde geçirdiğinden daha çok zaman geçiriyor, bir takım ruhu oluşturmaya çalışıyor. Hoca konusunda taraftar sabırsızlanıyor olabilir ama Beşiktaş'ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Bizim yönetim kurulunun en önemli özelliği çok başlılık yok. Futbol tarafı tamamen başkanımızda. Başkanımızın çok profesyonel bir değerlendirme ekibi var. Çalışmalarını takdirle izliyorum. Başkanımız, gençlere yatırım yapacak, scout ekibinin belirlediği oyuncularla Beşiktaş'ın geleceğini yazacak bir hoca arayışı var."

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