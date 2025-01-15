Felix Magath iddiası

Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak bir isim arayan Beşiktaş'ta öncelik Alman çalıştırıcılara verilmiş durumda. Başkan Serdal Adalı'nın gönlünde yatan ismin dünyaca ünlü bir Alman çalıştırıcı olduğu bilinirken, Felix Magath'ın ismi ön plana çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan 71 yaşındaki teknik adam, Almanya'da yaptığı açıklamada siyah- beyazlılar ile ilgili konuştu.

BEKLENTİLERİM VAR

Burada kendisine yöneltilen "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Magath, "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak sürekli olarak kulüplerle, yabancı kulüplerle ama aynı zamanda Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var" ifadelerini kullandı.