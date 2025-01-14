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Mert’e 2 yıllık sözleşme
Teknik direktör arayışı süren siyah beyazlılarda, iç ve dış transfere dair planlamalar da yapılıyor. Bu sezon kurtarışlarıyla takımı ayakta tutan milli kaleci Mert Günok, listenin ilk sırasında yer alıyor. Tecrübeli eldivene şu ana dek teklif gitmedi ancak Başkan Serdal Adalı, planını yaptı. Adalı, teknik direktör sürecini çözüme kavuşturmasının ardından, 35 yaşındaki kaleciye 2 yıllık kontrat sunacak.
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