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Beşiktaş, Wolves’e karşı
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Litvanya'nın Wolves ekibiyle karşılaşacak. BJK Fibabanka Spor Kompleksindeki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekiple galibiyet ve mağlubiyet sayıları eşit Wolves ise 6. basamakta buluyor.
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