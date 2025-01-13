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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Ada'dan kanca!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Ada'dan kanca!

Beşiktaş'ta ikinci kaleci Ersin Destanoğlu'na Ada'dan talip çıktı. İşte İngiltere basınında yer alan haberlere göre Ersin'i isteyen takım ve sunulacak teklif... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 12:30
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Ada'dan kanca!

Siyah beyazlı ekibin ikinci kalecisi Ersin Destanoğlu'nun ise takımdan ayrılması gündemde. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Championship ekiplerinden Watford, 24 yaşındaki file bekçisini, zorunlu satın alma bedeliyle sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ersin için İngiliz ekibinin koydurmak istediği zorunlu satın alma opsiyonu ise 1,5 milyon Euro.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN KARNESİ

Bu sezon 4 maçta görev alan Ersin, toplamda 7 gol yerken bu maçların birinde kalesini gole kapattı. Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, A takımda bugüne kadar toplamda 115 maça çıktı ve 143 kere topun filelerle buluşmasına engel olamazken 38 maçta kalesinde hiç gol görmedi.

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