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Haberler Beşiktaş Ndour golle tanıştı

Ndour golle tanıştı

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Bodrum FK karşısında attı. Süper Lig'de 12. maçında çıkan ilk kez gol sevinci yaşayan Senegal asıllı İtalyan futbolcunun 2 asisti bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve elemelerinde 8, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabakada görev aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Ndour golle tanıştı
Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Bodrum FK karşısında attı. Süper Lig'de 12. maçında çıkan ilk kez gol sevinci yaşayan Senegal asıllı İtalyan futbolcunun 2 asisti bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve elemelerinde 8, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabakada görev aldı.
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