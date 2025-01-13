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Haberler Beşiktaş Felix Magath bir adım önde

Felix Magath bir adım önde

Beşiktaş’ta teknik direktör olarak takımı kimin devralacağı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını siyahbeyazlıların 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam Felix Magath ile ilgilendiğini duyurdu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Felix Magath bir adım önde

Teknik direktör konusunda rotayı yabancıya çeviren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Alman hoca Felix Magath oldu. Kara Kartal'ın listesinde Montella, Terzic, Kovac, Bilic, Schmidt, Svensson ve Gisdol bulunuyordu. Yönetimin görüştüğü son Magath oldu. Sport Bild'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, son olarak Hertha Berlin'i çalıştıran ve şu anda boşta olan Magath ile temas kurdu. Haberin detayında, 71 yaşındaki teknik adamın Unterhaching'in teklifini reddettiği belirtildi.

6 KUPA KAZANDI

Felix Magath kariyerinde Hamburg, Nürnberg, Werder Bremen, E.Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg, Schalke, Fulham, SD Lueng ve Hertha Berlin gibi kulüpleri çalıştırdı. Alman teknik adam Bundesliga'da Bayern Münih ile 2 Lig, 1 Almanya Lig Kupası ve 2 Almanya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Magath, Wolfsburg ile ise 1 kez Bundesliga şampiyonluğu elde etti. Felix Magath son olarak Hertha Berlin'i çalıştırmış ve 30 Haziran 2022 yılında görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli Alman teknik adam o günden beri boşta yer alıyor.

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