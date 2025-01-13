DİĞER
Atmaya devam ediyor
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, Bodrum FK karşılaşmasını da boş geçmedi. İtalyan yıldız, attığı golle birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 14 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 10 gol atarak gol krallığı yarışında 12 gollü Başakşehirli Krzysztof Piatek, 11 gollü Trabzonsporlu Simon Banza'nın ardından 10 golle üçüncü sırada yer alıyor.
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