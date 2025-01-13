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Haberler Beşiktaş Atmaya devam ediyor

Atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, Bodrum FK karşılaşmasını da boş geçmedi. İtalyan yıldız, attığı golle birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 14 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 10 gol atarak gol krallığı yarışında 12 gollü Başakşehirli Krzysztof Piatek, 11 gollü Trabzonsporlu Simon Banza'nın ardından 10 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Atmaya devam ediyor
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, Bodrum FK karşılaşmasını da boş geçmedi. İtalyan yıldız, attığı golle birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 14 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 10 gol atarak gol krallığı yarışında 12 gollü Başakşehirli Krzysztof Piatek, 11 gollü Trabzonsporlu Simon Banza'nın ardından 10 golle üçüncü sırada yer alıyor.
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