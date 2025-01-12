Kral sahnede

Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro İmmobile, Bodrum FK önünde attığı golle yıldızlaştı. Tribünlerin sevgilisi olan İmmobile, Süper Lig'de 15. maçında 10. kez ağları sarstı, gol krallığı yarışında adından söz ettirdi. Usta forvet, Süper Lig'de en son 14. haftada 2 Aralık 2024 tarihinde Hatayspor deplasmanında ağları sarsmıştı. Yaklaşık 1.5 ay sonra gol atan 34 yaşındaki futbolcu, Tüpraş Stadı'nda da en son 20 Ekim 2024'te Konyaspor'a karşı sevinmişti. İmmobile iç sahadaki 2.5 aylık hasretini noktaladı.

GOLLERİYLE 6 GALİBİYET

Kariyerinde 4 kez İtalya Serie A, 1 kez de İtalya Serie B'de gol krallığı kazanan Ciro İmmobile, şimdi gözünü Trendyol Süper Lig'deki gol krallığı yarışına çevirdi. Gol sayısını 10'a yükselten İmmobile; Galatasaray'dan Osimhen ve Eyüpspor'dan Thiam'ı yakaladı. Tecrübeli yıldız Beşiktaş'ta toplamda 23 resmi maça çıkarken 14 gol attı, asist yapmadı. İmmobile'nin gol attığı hiçbir lig maçında Beşiktaş yenilgi yaşamadı, 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

KARMAŞIK DURUMDAYIZ

Attığı golle yıldızlaşan Ciro İmmobile, "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık" yorumunu yaptı.