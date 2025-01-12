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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den transfer kancası!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den transfer kancası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın 24 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ersin'e son olarak İngiltere'den sürpriz bir şekilde transfer kancası geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 11:23
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den transfer kancası!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu özellikle 2020-21 sezonunda göstermiş olduğu performansla takımının hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den transfer kancası!

Fakat file bekçisi istikrarlı performans gösteremedi ve siyah-beyazlılarda şuan yedek kaleci durumuna düştü.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den transfer kancası!

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorluk çeken Ersin ile ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

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