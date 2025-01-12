Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den transfer kancası!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın 24 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ersin'e son olarak İngiltere'den sürpriz bir şekilde transfer kancası geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 11:23
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Sky Sports'un haberine göre Championship ekibi Watford Ersin Destanoğlu ile yakından ilgileniyor.
Yer alan habere göre iki kulüp arasında transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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