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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Beşiktaş-Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.Siyah beyazlılar, Ege temsilcisini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları maçı değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 09:00
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Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - HAKEM KÖTÜYDÜ

Bodrumspor oyuna öyle bir başladı ki İstanbul'a gelirken Beşiktaş'ı yeneceğine inanarak geldiği belli oldu. Ancak savunma güvenliğini kaybedince cesur oyun anlayışları daha ilk yarıda yedikleri iki golle kabusa döndü. Kalede Mert hücumda Rafa Silva Beşiktaş için çok şey.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Beşiktaş'ta aranan hoca kadar 30 Haziran 2025 de mukavelesi bitecek olan Mert ile anlaşmak da çok önemli. Beşiktaş için zor ama iyi bir galibiyet oldu. Hakem Mehmet Türkmen'in 12. kural "Faul ve Fena Hareketler" pozisyon takibi ve yer almalarda sıkıntıları devam ediyor.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Maçın başında Beşiktaş penaltı bekledi hava topu Ali'nin sol omuzkafa dan sekiyor penaltı yok. 29'da İmmobile topla oynayan Seferi topa vuramayıp ayağı İmmobile ye çarpıyor penaltı olmaz devam kararı doğru. Onur'un ayağına basan Mohommed'e kontrolsüz hareketi sarıydı vermedi.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

FIFA kokartlı Türkmen'e tavsiyem zembereği kurulmuş sonra salıverilmiş nereye gideceği belli olmayan oyuncaklar gibi koşmak hakemlik değil bu pozisyonları çözersen hakem olursun. Mohommed'e yaptığı kontrolsüz hareketi Rafa Silva sarı kart ama göstermedi.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Bodrum'un 56 da Beşiktaş'ın 59 da attığı goller açık ofsayt iptaller doğru. 63'de topla oynayan Taylan geç kalıp ayağa basan Uduokhai açık ve net penaltı. Hakem vermedi VAR müdahale etti OFR'ye gitti izledi vermedi. Bodrum'un penaltısı bedem oldu! Nasıl olacak bu iş? 75'de Beşiktaş penaltı bekledi Taylan'ın eli doğal konumda penaltı olmaz devam kararı doğru.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Rafa Silva rakibin ayağına bastı sarı tamam eeee... Uduokhai rakip Taylan'ın ayağına aynı şekilde bastı ona niye penaltı vermiyorsun üstelik OFR de uzun uzun izliyorsun tam bir skandal. Bak Türkmen kardeşim kimse hakem seyretmeye gelmiyor. Kendine çeki düzen ver assolist olma gayretlerinden uzaklaş. Evrensel oyun kurallarını sen değil IFAB belirliyor bilesin.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

TURGAY DEMİR - GARİPLİKLER KOMEDYASI

Beşiktaş'ta yanlışın bini, bir para… Hangi birini sayayım bilemedim. Misal Joao Mario antrenmanlarda nasıl bir muhteşem performans sergiledi de dün yine ilk on bire girdi!.. Takımın yarısı sakatlanıp diğer yarısı da pandemiye yakalansa yine de Joe'yu oynatmam.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Kulübeye bile sokmam ama Serdar kardeşim oynatıyor… Üçüncü kez ayağına Beşiktaş'ın teknik direktörü olma fırsatı gelmiş fakat kendisi hala rüyada… Salih'i kesmemesi, Rafa'yı kaleye yakın oynatması, Joe'yu yok sayması, Emirhan'ı tahtaya ilk yazması gerektiğini bir türlü öğrenemedi. Ceketi bozup yelek yapmaktan öte gidemiyor vesselam.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Dedim ya gariplikler komedyası Beşiktaş… Zemin kaygan, sahada Muçi, Gedson, Al Musrati, İmmobile, Rafa, Masuaku gibi şutörler var ama şut atan yok… Buyur buradan yak!

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Herkes topa uzak, herkes rakibe uzak, herkes kendine uzak adeta… Mert Günok'la Gedson'u ayır, gerisini koy çuvala, at boğazdan aşağıya..

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Onur Kayseri'de her maç üçdört kez sıfıra inerdi, Beşiktaş'a geldiğinden beri ilk kez bunu denedi ve gol böyle geldi. Peki Onur neden diğer tüm maçlarda kaleci ve stoper çalıştırır gibi ortalar yapıyor bilen varsa beri gelsin… Koca Beşiktaş takımına futbolun alfabesini öğretmek zorunda hissediyor kendini.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

İki metre yanındakine pas veremeyen, arkadaşı pas verecek diye rakibin arkasına saklanan, ne ararsan var bu Kartal'da… Bodrumspor'un eti, budu belli… Hücum hattı en etkisiz takımların başında geliyor. Böyle zayıf bir rakibe karşı maçı kotaramıyorsun, pozisyonlar veriyorsun, dahası gol yiyorsun.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Yeter be arkadaş… Yeter… Formaları çıkarın çıplak oynayın da ahirete intikal etmiş gerçek Kartallar'ın ruhlarını incitmeyin.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

SİNAN VARDAR - GALİBİYET DEĞERLİ

Soğuk ve yağmurlu bir İstanbul akşamında, Beşiktaş boş tribünler önünde Bodrumspor ile karşılaşıyor. Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, defans hattındaki eksiklerle Bodrumspor karşısına çıkıyor. Hafta içi yeni yönetim tarafından alacakları ödenen Beşiktaş, son maçlarda olduğu gibi temposuz bir oyunla başladı maça.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Dakikalar 18'i gösterirken, Mert kaldığı yerden devam ederek Fredy'nin şutunu harika bir şekilde kurtardı. Bu sırada savunmadan pasla çıkarken yapılan hata, sahada 10 kişiyken pahalıya mal oluyordu. Ege Birsel ile gole yaklaştı Bodrumspor.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Gedson'un oyundan çıkmasıyla Beşiktaş'ın orta ikilisi Musrati ve NDour oldu. Beşiktaş'ın orta saha ikilisi Musrati ve NDour olur mu hiç?
Üstelik Portekiz'de harikalar yaratan Demir Ege Tıknaz gibi oyuncu varken... Beşiktaş'ın oyuna çok fazla hakim olamadığı dakikalarda Rafa Silva yine sahneye çıktı.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Çok güzel bir orta yaparak topu adrese teslim etti. NDour ise topu ağlara gönderdi. Sezon başındaki performansının ardından düşüşe geçen Immobile, takımına ikinci golü kazandırdı.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Taraftarlar tarafından ıslıklanan Onur Bulut, Immobile'ye "Alda at" dercesine bir asist yaparak bir nebze de olsa moral buldu. Mert Günok, kalesinde güven vermeye devam ediyor. Kaptan Mert'in aldığı para kuruşuna kadar helal olsun!

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Genç hakem doğru bir karar verdi; pozisyon penaltı değil, VAR'a çağırılmasına rağmen kararında dönmedi, penaltı yok. Uzatmalarda Bodrumspor, farkı 1'e indirdi. Ben, genç hakemlere her zaman destek oluyorum. Bu şaibeli hakemlerden ligimizin kurtulması lazım diyorum.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Mehmet kardeşim de harika bir maç yönetti, kendisini tebrik ediyorum.
Bodrumspor, en alt liglerden başlayarak yıllarca mücadele ediyor.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Rıza Karakaya, İstanbul'a gelip bana "Abi, ne yapayım?" dedi.
Rıza'ya, "Sen bu takımı A.Ş. yap, bu takıma çok talep olur" dedim. Opet, kısa süre sonra gelip teklif yaptı ve A.Ş.'nin önemli bir bölümünü satın aldı.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Takım, Süper Lig'e çıktı. İsmet Taşdemir takımı alt liglerden Süper Lig'e çıkardı, şimdi takımın başında Volkan Demirel var. Bodrumspor, turizmin incisi Bodrum'dan Süper Lig'e adım attı. Başarılar diliyorum, umarım uzun süre ligimizde kalıcı olurlar.

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