Beşiktaş-Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi

Onur Kayseri'de her maç üçdört kez sıfıra inerdi, Beşiktaş'a geldiğinden beri ilk kez bunu denedi ve gol böyle geldi. Peki Onur neden diğer tüm maçlarda kaleci ve stoper çalıştırır gibi ortalar yapıyor bilen varsa beri gelsin… Koca Beşiktaş takımına futbolun alfabesini öğretmek zorunda hissediyor kendini.