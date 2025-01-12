Beşiktaş-Sipay Bodrum FK maçını spor yazarları değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.Siyah beyazlılar, Ege temsilcisini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları maçı değerlendirdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 09:00
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FIFA kokartlı Türkmen'e tavsiyem zembereği kurulmuş sonra salıverilmiş nereye gideceği belli olmayan oyuncaklar gibi koşmak hakemlik değil bu pozisyonları çözersen hakem olursun. Mohommed'e yaptığı kontrolsüz hareketi Rafa Silva sarı kart ama göstermedi.
Bodrum'un 56 da Beşiktaş'ın 59 da attığı goller açık ofsayt iptaller doğru. 63'de topla oynayan Taylan geç kalıp ayağa basan Uduokhai açık ve net penaltı. Hakem vermedi VAR müdahale etti OFR'ye gitti izledi vermedi. Bodrum'un penaltısı bedem oldu! Nasıl olacak bu iş? 75'de Beşiktaş penaltı bekledi Taylan'ın eli doğal konumda penaltı olmaz devam kararı doğru.
Rafa Silva rakibin ayağına bastı sarı tamam eeee... Uduokhai rakip Taylan'ın ayağına aynı şekilde bastı ona niye penaltı vermiyorsun üstelik OFR de uzun uzun izliyorsun tam bir skandal. Bak Türkmen kardeşim kimse hakem seyretmeye gelmiyor. Kendine çeki düzen ver assolist olma gayretlerinden uzaklaş. Evrensel oyun kurallarını sen değil IFAB belirliyor bilesin.
TURGAY DEMİR - GARİPLİKLER KOMEDYASI
Beşiktaş'ta yanlışın bini, bir para… Hangi birini sayayım bilemedim. Misal Joao Mario antrenmanlarda nasıl bir muhteşem performans sergiledi de dün yine ilk on bire girdi!.. Takımın yarısı sakatlanıp diğer yarısı da pandemiye yakalansa yine de Joe'yu oynatmam.
Kulübeye bile sokmam ama Serdar kardeşim oynatıyor… Üçüncü kez ayağına Beşiktaş'ın teknik direktörü olma fırsatı gelmiş fakat kendisi hala rüyada… Salih'i kesmemesi, Rafa'yı kaleye yakın oynatması, Joe'yu yok sayması, Emirhan'ı tahtaya ilk yazması gerektiğini bir türlü öğrenemedi. Ceketi bozup yelek yapmaktan öte gidemiyor vesselam.
Dedim ya gariplikler komedyası Beşiktaş… Zemin kaygan, sahada Muçi, Gedson, Al Musrati, İmmobile, Rafa, Masuaku gibi şutörler var ama şut atan yok… Buyur buradan yak!
Herkes topa uzak, herkes rakibe uzak, herkes kendine uzak adeta… Mert Günok'la Gedson'u ayır, gerisini koy çuvala, at boğazdan aşağıya..
Onur Kayseri'de her maç üçdört kez sıfıra inerdi, Beşiktaş'a geldiğinden beri ilk kez bunu denedi ve gol böyle geldi. Peki Onur neden diğer tüm maçlarda kaleci ve stoper çalıştırır gibi ortalar yapıyor bilen varsa beri gelsin… Koca Beşiktaş takımına futbolun alfabesini öğretmek zorunda hissediyor kendini.
İki metre yanındakine pas veremeyen, arkadaşı pas verecek diye rakibin arkasına saklanan, ne ararsan var bu Kartal'da… Bodrumspor'un eti, budu belli… Hücum hattı en etkisiz takımların başında geliyor. Böyle zayıf bir rakibe karşı maçı kotaramıyorsun, pozisyonlar veriyorsun, dahası gol yiyorsun.
Yeter be arkadaş… Yeter… Formaları çıkarın çıplak oynayın da ahirete intikal etmiş gerçek Kartallar'ın ruhlarını incitmeyin.
SİNAN VARDAR - GALİBİYET DEĞERLİ
Soğuk ve yağmurlu bir İstanbul akşamında, Beşiktaş boş tribünler önünde Bodrumspor ile karşılaşıyor. Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, defans hattındaki eksiklerle Bodrumspor karşısına çıkıyor. Hafta içi yeni yönetim tarafından alacakları ödenen Beşiktaş, son maçlarda olduğu gibi temposuz bir oyunla başladı maça.
Dakikalar 18'i gösterirken, Mert kaldığı yerden devam ederek Fredy'nin şutunu harika bir şekilde kurtardı. Bu sırada savunmadan pasla çıkarken yapılan hata, sahada 10 kişiyken pahalıya mal oluyordu. Ege Birsel ile gole yaklaştı Bodrumspor.
Gedson'un oyundan çıkmasıyla Beşiktaş'ın orta ikilisi Musrati ve NDour oldu. Beşiktaş'ın orta saha ikilisi Musrati ve NDour olur mu hiç?
Üstelik Portekiz'de harikalar yaratan Demir Ege Tıknaz gibi oyuncu varken... Beşiktaş'ın oyuna çok fazla hakim olamadığı dakikalarda Rafa Silva yine sahneye çıktı.
Çok güzel bir orta yaparak topu adrese teslim etti. NDour ise topu ağlara gönderdi. Sezon başındaki performansının ardından düşüşe geçen Immobile, takımına ikinci golü kazandırdı.
Taraftarlar tarafından ıslıklanan Onur Bulut, Immobile'ye "Alda at" dercesine bir asist yaparak bir nebze de olsa moral buldu. Mert Günok, kalesinde güven vermeye devam ediyor. Kaptan Mert'in aldığı para kuruşuna kadar helal olsun!
Genç hakem doğru bir karar verdi; pozisyon penaltı değil, VAR'a çağırılmasına rağmen kararında dönmedi, penaltı yok. Uzatmalarda Bodrumspor, farkı 1'e indirdi. Ben, genç hakemlere her zaman destek oluyorum. Bu şaibeli hakemlerden ligimizin kurtulması lazım diyorum.
Mehmet kardeşim de harika bir maç yönetti, kendisini tebrik ediyorum.
Bodrumspor, en alt liglerden başlayarak yıllarca mücadele ediyor.
Rıza Karakaya, İstanbul'a gelip bana "Abi, ne yapayım?" dedi.
Rıza'ya, "Sen bu takımı A.Ş. yap, bu takıma çok talep olur" dedim. Opet, kısa süre sonra gelip teklif yaptı ve A.Ş.'nin önemli bir bölümünü satın aldı.
Takım, Süper Lig'e çıktı. İsmet Taşdemir takımı alt liglerden Süper Lig'e çıkardı, şimdi takımın başında Volkan Demirel var. Bodrumspor, turizmin incisi Bodrum'dan Süper Lig'e adım attı. Başarılar diliyorum, umarım uzun süre ligimizde kalıcı olurlar.
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