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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Serdal Adalı’dan Gedson Fernandes’e geçmiş olsun ziyareti

BEŞİKTAŞ HABERİ - Serdal Adalı’dan Gedson Fernandes’e geçmiş olsun ziyareti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Bodrum FK ile oynadıkları müsabakanın 25'inci dakikasında kafasına aldığı darbenin ardından baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyuna devam edemeyen ve tedbir amacıyla gözlem altında tutulan Gedson Fernandes’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ikinci başkan Hakan Daltaban da yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 23:16
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BEŞİKTAŞ HABERİ - Serdal Adalı’dan Gedson Fernandes’e geçmiş olsun ziyareti

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı ağırladığı müsabakada kafasına aldığı darbenin ardından baş dönmesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Başkan Adalı, hastaneye giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Gedson Fernandes'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmadı. Tedbir amacıyla gözlem altında tutulan Portekizli futbolcu, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

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