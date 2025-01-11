BEŞİKTAŞ HABERİ - Serdal Adalı’dan Gedson Fernandes’e geçmiş olsun ziyareti

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı ağırladığı müsabakada kafasına aldığı darbenin ardından baş dönmesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Başkan Adalı, hastaneye giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Gedson Fernandes'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmadı. Tedbir amacıyla gözlem altında tutulan Portekizli futbolcu, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.