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Haberler Beşiktaş Beşiktaş 2-1 Bodrum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puan hasretini sonlandırdı!

Beşiktaş 2-1 Bodrum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puan hasretini sonlandırdı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Bodrum FK'yı konuk etti. Siyah beyazlılar rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:18
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Beşiktaş 2-1 Bodrum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puan hasretini sonlandırdı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar ege temsilcisini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bodrum FK'nın tek golünü 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.

Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti.

Düşme hattında yer alan Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.

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GEDSON FERNANDES OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta sakatlanan Gedson Fernandes, 24. dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.

Portekizli oyuncu kafa travması geçirdiği için oyuna devam edemedi.

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NDOUR İLK GOLÜNÜ ATTI!

Fransız orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

SERDAR TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, sarı kart cezalısı Svensson'un yerine Onur Bulut'u, Semih Kılıçsoy'un yerine ise Ciro Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

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FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur unutulmadı. Mücadele öncesinde Tayfur'un şarkıları stadyumda çalınırken, siyah-beyazlı taraftarlar da telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik etti.

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