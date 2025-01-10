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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan teknik direktör açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör açıklamasında bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 17:13 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 17:33
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

Aceleye getirmeden, hata yapmadan bir süreç geçirmemiz lazım. Beşiktaş'ın teknik direktör ve transfer konusunda hata yapma payı yok. Geçtiğimiz hafta Sergen Hoca'yla görüştük. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, iyiye de gidiyormuş herhalde. Yabancı hoca alternatiflerimiz vardı, onlarla görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Beşiktaş'ın değerini bilen bir teknik direktör istiyoruz. Hiç kimse bizden sosyal medya baskısıyla falan transfer yapacağımızı, teknik direktör getireceğimizi beklemesin!

Sayılmamış isim kalmadı. Hepsi çıkıyor. Hiçbiri ile birebir görüşmedim. Bunlar telefon, zoom görüşmeleri. Ben yüz yüze görüşmeden böyle bir karar vermem. Kararı verdiğimizde haberiniz olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Dünyada boşta, çalışmayan hoca bırakmadınız.

SCOUT ŞEFİ HAKKINDA:

Scout şefi geçen hafta İstanbul'a geldi ve iki gün kaldı. Şu anda görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sorun yaşadı. Bugün geliyorum derse, onu da açıklayacağız. Kulübün de bir takım istekleri var. O da onları yerine getirmeye çalışıyor. Bizim tarafımızda herhangi bir sorun yok. Kulüple sorununu çözdüğünde hemen açıklayacağız onu da."

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